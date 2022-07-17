2022/07/17 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابلتنشر (بغداد اليوم)، اليوم الأحد، عدد من الوثائق، تتضمن أكثر من 50 دعوى قضائية مقدمة ضد محافظ بابل السابق والقيادي بدولة القانون، صادق مدلول السلطاني.تفاصيل الوثائق في ادناه:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقديم 50 دعوى قضائية ضد محافظ بابل الأسبق صادق مدلول (وثائق)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقديم 50 دعوى قضائية ضد محافظ بابل الأسبق صادق مدلول (وثائق)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).