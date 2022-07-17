ثاني محافظة عراقية تعطل الداوم الرسمي ليوم غد

2022/07/17 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى اعلنت محافظة المثنى، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين.وقال المكتب الإعلامي لمحافظ المثنى، أحمد منفي جودة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين الموافق 18 تموز، بمناسبة عيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر".

من الجدير بالذكر ان الحكومة المحلية في محافظة واسط، اعلنت اليوم الأثنين، عن عطلة رسمية لكل دوائر المحافظة.

وقال المحافظ محمد جميل المياحي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "يوم غد الاثنين عطلة رسمية ، بمناسبة عيد الغدير الأغر ".

ويعتبر عيد الغدير، من اهم المناسبات الدينية في العراق، حيث اعتاد عليه الناس باقامة طقوس الزيارة لمرقد الامام علي عليه السلام، في محافظة النجف الاشرف.

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