ريال مدريد يحدد مصير ميسي اليابان

2022/07/17 | 11:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيحصل ريال مدريد على 50 بالمئة من قيمة بيع اللاعب.

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