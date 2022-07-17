هل يمكن أن يساهم الليمون والرمان بارتفاع ضغط الدم؟ مجلس الصحة الخليجي يوضح

2022/07/17 | 11:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يمكن أن يتسبب الإكثار من تناول الليمون والرمان بارتفاع ضغط الدم؟ إذا كنت ممن يعتقدون ذلك، فقد أوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، مؤخرًا الحقيقة حول هذه الإشاعة.

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