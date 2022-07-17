غزو أوكرانيا.. الاتحاد الأوروبي يدرس تشديد العقوبات بعد واقعة زابوريجيا

2022/07/17 | 11:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تشديد العقوبات على روسيا، في وقت تُتهم موسكو باستخدام محطة زابوريجيا للطاقة النووية لنشر قاذفات وإطلاق صواريخ على المناطق المحيطة بالمنشأة في جنوب أوكرانيا.

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