2022/07/17 | 11:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشفت وثائق، 07/17/2022، عن تفاصيل اكثر من 50 دعوى قضائية ضد محافظ بابل السابق...

ظهرت المقالة تفاصيل نحو 50 دعوى قضائية ضد محافظ بابل السابق صادق مدلول أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل نحو 50 دعوى قضائية ضد محافظ بابل السابق صادق مدلول) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل نحو 50 دعوى قضائية ضد محافظ بابل السابق صادق مدلول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).