2022/07/17 | 11:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حلَّ العراق في المركز الرابع، 07/17/2022، بقائمة أكبر الدول العربية المُصدرة للانبعاثات الضارة من...

ظهرت المقالة العراق رابعا بقائمة اكبر الدول العربية المصدرة للانبعاثات الضارة أولاً على المسلة.

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