غداً.. 6 محافظات تعطل الدوام الرسمي بمناسبة عيد الغدير

2022/07/17 | 11:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت عدد من المحافظات، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غداً الاثنين.

وأعلنت محافظة النجف الأشرف، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين بمناسبة عيد الغدير.

كما قررت محافظتا الديوانية وواسط تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين لذات السبب.

واعلنت محافظات المثنى وبابل وذي قار ايضا تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد بمناسبة عيد الغدير.

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