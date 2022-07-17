كيف يمكن التمييز بين ألم الظهر وألم الكلى؟

2022/07/17 | 11:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد بعض الأشخاص أن ألم الظهر مؤشر على وجود مشكلة في الكلى، ولكن قد لا يكون الحال كذلك دومًا..فكيف تستطيع أن تفرِّق بين ألم الظهر وألم الكلى؟

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