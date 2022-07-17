لاعب عراقي على أعتاب الدوري الهولندي الممتاز

2022/07/17 | 12:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر نادي هيرينفين الهولندي، اتخاذ خطوة جديدة في مسألة التعاقد مع المدافع العراقي حسين علي لصفوف فريقه الكروي.وذكرت وسائل اعلام سويدية أن “لاعب أوبرو السويدي، استطاع أن يقنع الكادر التدريبي لفريق هيرينفين خلال فترة الاختبارات التي خاضها هناك الاسبوع الماضي”.ويبلغ علي 20 عاماً وهو مدافع يحمل الجنسيتين العراقية والسويدية.ومثل علي […]

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