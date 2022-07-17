2022/07/17 | 12:09 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية نوعية تطيح بـ 3 متهمين وتضبط 8 خزانات مخالفة في محافظتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/17 | 12:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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