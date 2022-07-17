2022/07/17 | 12:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اختلف الرئيس الأمريكي جو بايدن مع السعودية خلال مناقشات في قمة ثنائية بخصوص مقتل...

ظهرت المقالة بايدن يشكك في الرواية السعودية لمقتل خاشقجي خلال قمة ثنائية أولاً على المسلة.

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