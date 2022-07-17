2022/07/17 | 12:40 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التخطيط تعتزم إطلاق استراتيجية مكافحة الفقر في هذا الموعد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/17 | 12:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تعتزم إطلاق استراتيجية مكافحة الفقر في هذا الموعد) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تعتزم إطلاق استراتيجية مكافحة الفقر في هذا الموعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).