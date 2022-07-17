التنافس داخل الإطار يهدد تماسكه ويعمق الانسداد

2022/07/17 | 12:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: فرهاد علاء الدين بعد مضي أكثر من شهر على انسحاب التيار الصدري من المشهد...

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