الصحة المصرية تُوضح أبرز محتويات حقيبة الإسعافات الأولية

2022/07/17 | 12:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه بعض الأشخاص أحيانًا العديد من المواقف الصعبة كالاختناق، والإصابات المنزلية، والحروق دون أي سابق إنذار.وقد تساعدك حقيبة الإسعافات المجهزة جيدًا في التعامل مع الإصابات الشائعة وحالات الطوارئ بنجاح.

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