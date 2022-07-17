2022/07/17 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

أرسلت مديرية تربية محافظة ديالى، أسماء المحاضرين في المحافظة الى وزارة التربية، على خلفية تلقيها اعمام من وزارة المالية بهذا الشأن.

وأوضح كتاب رسمي من تربية ديالى موجه الى وزارة التربية، يستفسر من خلاله عن الكلف المالية للمحاضرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تحسم الكلف المالية للمحاضرين والإداريين (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تحسم الكلف المالية للمحاضرين والإداريين (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).