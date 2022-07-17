التجارة تؤكد انسيابية تجهيز الحصة الرابعة من مادة الطحين

2022/07/17 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكدت وزارة التجارة، اليوم الاحد، انسيابية تجهيز المطاحن للحصة الرابعة من مادة الطحين.

وقالت التجارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "التجهيز مستمر بالمطاحن العاملة في ديالى وواسط وكربلاء والنجف والبصرة وذي قار وكركوك الى الوكلاء بمادة الطحين ضمن مخصص الحصة الرابعة مع انسيابية تدفق الحبوب من السايلوات وتحقيق نسب متقدمة في توزيع الطحين".

واضاف، أن "سايلوات تجارة الحبوب تواصل تجهيز المطاحن بوجبات جديدة من خلطات الحبوب لإكمال عملية انتاج وتجهيز مخصص الحصة الرابعة من الطحين"، مشيرا الى "مواصلة اللجان المشتركة متابعتها لعملية تجهيز الطحين عند الوكلاء في محافظات نينوى وبابل والسماوة والديوانية وصلاح الدين".

واوضح البيان ان "فرق السيطرة النوعية تقوم بسحب النماذج من الحبوب المستلمة والطحين المنتج لاغراض الفحص المخبري، فضلا عن اشرافها على تدعيم الطحين بمادة البريمكس"، لافتا الى "اشراف الوحدات الرقابية على فحص الخبازة وتجهيز الوكلاء وتجري استبيانات منفصلة لعينات من العوائل عن نوعية الطحين المجهز ومتابعة اسعار الطحين في الاسواق المحلية".

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