استشهاد منتسب بتعرض ارهابي على نقطة امنية في الموصل (صورة)

2022/07/17 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باستشهاد منتسب بتعرض ارهابي على نقطة امنية في الموصل بمحافظة نينوى.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "تعرضا ارهابيا على نقطة امنية في الموصل اسفر عن استشهاد منتسب كحصيلة اولية".

واضاف، أن "المنتسب هو سجاد حسين المالكي من اهالي قلعة سكر بمحافظة ذي قار ومنسوب لقوات جهاز مكافحة الارهاب في الموصل".

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