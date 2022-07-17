صد هجوم إرهابي في نينوى - عاجل

2022/07/17 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- نينوىأفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بتمكن القوات الأمنية من صد هجوم إرهابي في محافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية صدّت هجوماً إرهابياً في محافظة نينوى"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

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