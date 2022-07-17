كشف ملابسات جريمة قتل غامضة في بغداد.. قتل صديقه ورمى جثته!

2022/07/17 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأحد، ملابسات جريمة قتل غامضة لمتهم قتل صديقه ورمى جثته في منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من الكشف عن جريمة قتل غامضة لمتهم قتل صديقه ورمى جثته في منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد".وأضاف البيان، أن "عملية القبض جرت بعد أن استنجد شقيق المجني عليه بمفارز مكتب بغداد الجديدة لمكافحة الإجرام عن خطف أخيه من قبل شخص مجهول، وعلى الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة وبعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز وخلال (خمس ساعات) تم التوصل إلى العجلة التي استقلها المجني عليه، حيث تم ضبط العجلة والقبض على المتهم وانتشال الجثة من منطقة النهروان، ولدى إجراء التحقيق معه اعترف صراحة بارتكابه لجريمة القتل".

واشار الى ان "المتهم دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وتم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

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