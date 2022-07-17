نائب مستقل يوجه دعوة للاطار بشان شكل الحكومة المقبلة

2022/07/17 | 13:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو مجلس النواب المستقل محمد عنوز ، الأحد، الإطار التنسيقي إلى تشكيل حكومة أغلبية لهدف واحد وهو تحديد المسار .

وقال عنوز “إننا نؤيد تشكيل حكومة الأغلبية من قبل الإطار بعد انسحاب التيار الصدري من البرلمان .

وأضاف أن “دعوتنا لحكومة الأغلبية هو لتحديد المسؤولية خلال الفترة المقبلة”، مؤكدا “اننا لسنا ضد أحد ولسنا مع أحد وإنما مع القرار والقانون الذي يخدم مصالح الشعب العراقي واحترام كرامة المواطن والوطن”.

وأشار عنوز الى أن “الإطار التنسيقي مدعو لتشكيل حكومة أغلبية لتحمل مسؤولية المرحلة المقبلة”.

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