وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تكشف عن تسجيل حالات ابتزاز لفئة ذوي الإعاقة

2022/07/17 | 13:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاحد، عن تسجيل حالات ابتزاز لفئة ذوي الإعاقة بحجة شمولهم بامتيازات منحهم رواتب وإعانات، بينما حذرت من التعامل مع أي جهة أو صفحة الكترونية غير الرابط المحدد من قبلها.

وقال رئيس هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة التابعة للوزارة أحمد هادي بنيه إن “الطلبات التي استقبلتها الهيئة شملت جميع المحافظات وسيتم توزيعها وفقاً للنسب والأعداد المخصصة لكل محافظة بغية منح ذوي الإعاقة حقوقهم وامتيازاتهم بشكل عادل ومنصف”، لافتاً إلى أن “أعداد المتقدمين للتسجيل على الاستمارة الالكترونية الخاصة بامتيازات القانون رقم 38 لسنة 2013 تجاوزت خلال الاسبوعين الماضيين 50 ألف متقدم”.

وأضاف بنيه، أن “الوزارة تعمل على التنسيق مع وزارة الصحة قسم اللجان الطبية لاستحداث لجان طبية متخصصة لاستيعاب أعداد المتقدمين وسيتم إشعارهم الكترونيا برسالة نصية على رقم هواتفهم تحدد موعد مراجعة اللجان الطبية”، منوهاً بأن “رابط التقديم للاستمارة كان مفتوحاً خلال أيام العطل وعيد الأضحى المبارك وخارج أوقات الدوام الرسمي لغرض فسح المجال أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لغرض التسجيل وعدم التزاحم”.

وبين أن “الهيئة حذرت من التعامل مع أي جهة أو موقع الكتروني أو صفحات للتواصل الاجتماعي غير الرابط المحدد من قبلها وهي غير مسؤولة عن أي ابتزاز يتعرض له المواطن بهذا الخصوص من قبل تلك الجهات، لاسيما بعد أن تم تسجيل بعض حالات الاستغلال والابتزاز لفئة ذوي الإعاقة بحجة شمولهم بامتيازات القانون ومنحهم رواتب وإعانات”، مشيراً إلى أن “نهاية شهر تموز الجاري هو الموعد النهائي لغلق باب التقديم على الاستمارة الالكترونية”.

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