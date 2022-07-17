زوجة بايدن: الرئيس يواجه أزمات ولم يستطع تحديد أولوياته

2022/07/17 | 13:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعربت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، 07/17/2022، عن إحباطها إزاء التقدم المتعثر...

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