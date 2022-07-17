2022/07/17 | 13:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تصدر تحذيراً جديداً بشأن كورونا: الالتزام شبه معدوم) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تصدر تحذيراً جديداً بشأن كورونا: الالتزام شبه معدوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).