طبيبة تبين كيف يختار البعوض ضحاياه

2022/07/17 | 13:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشفت الطبيبة الروسية المعروفة يلينا أندروسوفا، كيف يختار البعوض ضحايا لسعاته ووفق أية معايير.وقالت، إن البعوض يحدد الشخص الذي سيهاجمه، وفقا لرائحته الشخصية المنفردة ودرجة حرارة جسده.ووفقا لها، “يسترشد” البعوض كذلك بقوام وتركيبة الميكروفلورا الشخصية لبشرة الشخص الذي سيهاجمه وثاني أكسيد الكربون المنبعث منه.وأكدت الطبيبة، أنه كلما زادت […]

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