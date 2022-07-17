"توفر المال والوقت".. فوائد فتح المجال الجوي السعودي للشركات الإسرائيلية

2022/07/17 | 13:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركات الطيران الإسرائيلية إنها سوف تطلب من السلطات السعودية المختصة السماح لها بالتحليق في أجوائها خلال هذا الأسبوع، في حين رئيس الوزراء يائير لابيد، الجمعة، بخطوة "فتح المجال الجوي السعودي أمام الخطوط الجوية الإسرائيلية" باعتبارها "الخطوة الرسمية الأولى للتطبيع مع السعودية".

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