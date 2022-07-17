مصور يرصد أجواء مكاتب العمل بالتسعينيات..وجوه متجهمة وشخصيات غير مرئية

2022/07/17 | 13:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي الوقت الذي يتساءل كثرٌ عمّا إذا كان ثمة حاجة إلى مكاتب في المطلق، فإنّ الصور الأرشيفية التي التقطها المصوّر ستيفن أهلغرين لأماكن العمل الأمريكية تذكرنا بماضٍ ليس ببعيد.

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