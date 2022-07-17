نائب صادقون: مرشح رئيس الحكومة يجب ان لا يكون مشمولا باجراءات المسائلة وغير فاسد

2022/07/17 | 13:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشفت عضو مجلس النواب عن كتلة صادقون زينب جمعة الموسوي، 07/17/2022، عن المعايير المتفق...

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