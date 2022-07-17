2022/07/17 | 14:00 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تسريبات المالكي.. محامية تقدم طلبا للإدعاء العام للتحقيق بالتسريبات المنسوبة لنوري المالكي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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