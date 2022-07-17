2022/07/17 | 14:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بناءا على المناشدة المقدمة من لفيف لذوي السجناء اوضح مجلس القضاء الاعلى ان “الغاء الاحكام الغيابية عن المتهمين في حالة تنازل المشتكين والمدعين بالحق الشخصي يكون في حالة ما اذا كانت الجريمة موضوع الدعوى من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من القضاء بشأن إلغاء الأحكام الغيابية عن المتهمين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من القضاء بشأن إلغاء الأحكام الغيابية عن المتهمين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من القضاء بشأن إلغاء الأحكام الغيابية عن المتهمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).