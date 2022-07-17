2022/07/17 | 14:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن نادي أربيل تعاقده رسمياً مع لاعب نادي الزوراء مؤيد عبد الباسط، لتعزيز صفوف الفريق الكروي .وذكر النادي في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”،أن “اللاعب مؤيد عبد الباسط، وقع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً..



عبد الباسط يوقع لنادي أربيل المركز الخبري الوطني.

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