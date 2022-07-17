زيادة مبيعات سيارات الركاب الصينية 43.1% في يونيو

2022/07/17 | 14:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: أعلنت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات الصينية ، أن مبيعات سيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية واصلت ارتفاعها السريع في يونيو، بزيادة 43.1 % على أساس سنوي.و أضافت الجمعية في بيان اليوم الأحد ، وفقا لوكالة الأنباء الصينية ، …

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