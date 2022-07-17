2022/07/17 | 14:02 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة - مباشر: أعلنت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات الصينية ، أن مبيعات سيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية واصلت ارتفاعها السريع في يونيو، بزيادة 43.1 % على أساس سنوي.
و أضافت الجمعية في بيان اليوم الأحد ، وفقا لوكالة الأنباء الصينية ، …
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و أضافت الجمعية في بيان اليوم الأحد ، وفقا لوكالة الأنباء الصينية ، …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيادة مبيعات سيارات الركاب الصينية 43.1% في يونيو) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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