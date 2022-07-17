359.2 مليار دولار إجمالي الناتج المحلي للقطاع المالي الصيني بالربع الثاني

2022/07/17 | 14:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: أعلنت الهيئة الوطنية للإحصاءالصينية، نمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع المالي الصيني بنسبة 5.9 % في الربع الثاني من العام 2022، ليصل إل 2.4249 تريليون يوان (359.23 مليار دولار أمريكي).وأشارت الهيئة في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة …

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