القضاء يصدر توضيحاً بشأن الغاء الاحكام الغيابية وتقديم الطعام للموقوفين

2022/07/17 | 14:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن إلغاء الأحكام الغيابية وتقديم الطعام للموقوفين.

وذكر بيان للمجلس تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "بناءً على المناشدة المقدمة من لفيف لذوي السجناء تقرر إلغاء الأحكام الغيابية عن المتهمين في حالة تنازل المشتكين والمدعين بالحق الشخصي يكون في حالة ما إذا كانت الجريمة موضوع الدعوى من جرائم الحق الخاص، أما إذا كانت من جرائم الحق العام فإن التنازل لا يعني إلغاء الحكم".

وبشأن تقديم الطعام للموقوفين والمحكومين المودعين في سجون الإصلاح، أوضح البيان، أن "وزارة العدل هي المختصة بذلك، حيث تتعاقد الوزارة التي تدير السجون ومؤسسات تأهيل الاحداث ودور الملاحظة مع شركات خاصة ويحدد بموجب العقد كمية ونوع الغذاء الذي يقدم للنزلاء والمودعين والموقوفين".

ونوه، بأن "القضاة وأعضاء الإدعاء العام يتابعون خلال جولاتهم التفتيشية مدى صلاحية الطعام الذي يقدمه المتعهدون ومدى وصول وجبات الطعام في الأوقات المحددة".

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