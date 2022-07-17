الموسوي تكشف عن المعايير التي وضعها الاطار لاختيار رئيس الحكومة

2022/07/17 | 14:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت النائب عن كتلة الصادقون النيابية، زينب جمعة الموسوي، اليوم الاحد، عن المعايير المتفق عليها داخل الإطار التنسيقي لشخصية رئيس الحكومة العراقية الجديد.وقالت الموسوي في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “قوى الإطار التنسيقي و خلال اجتماعاتها المستمرة حددت معايير ثابتة لاختيار رئيس للحكومة من أجل إدارة البلاد في المرحلة المقبلة”.وأضافت […]

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