القضاء يصدر توضيحا بشأن الغاء الاحكام العيابية

2022/07/17 | 14:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاة وأعضاء الإدعاء العام يتابعون خلال جولاتهم التفتيشية.

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