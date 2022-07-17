تفاعلات الساعة.. مستشار يرشح لرئاسة الجمهورية و وزير متهم بالفساد يسعى لرئاسة الوزراء

2022/07/17 | 14:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات التلفزيونية 07/16/2022.الكاتب والاعلامي عمار طلال تخيل...

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مستشار يرشح لرئاسة الجمهورية و وزير متهم بالفساد يسعى لرئاسة الوزراء أولاً على المسلة.

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