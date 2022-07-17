روسيا تعزز مواقعها الدفاعية في جنوب أوكرانيا

2022/07/17 | 14:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد، إن روسيا تعزز مواقعها الدفاعية في المناطق التي تحتلها في جنوب أوكرانيا.وكتبت الوزارة على تويتر في نشرة دورية إن التعزيزات تشمل حركة القوات والعتاد بين ماريوبول وزابوريجيا وفي خيرسون، بينما تزيد القوات الروسية في ميليتوبول الإجراءات الأمنية.

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