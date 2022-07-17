توضيح من القضاء بشأن الغاء الاحكام الغيابية وتقديم الطعام للموقوفين

2022/07/17 | 14:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، توضيحاً بشأن الغاء الاحكام الغيابية وتقديم الطعام للموقوفين.

وذكر بيان للمجلس انه “بناءا على المناشدة المقدمة من لفيف لذوي السجناء تقرر الغاء الاحكام الغيابية عن المتهمين في حالة تنازل المشتكين والمدعين بالحق الشخصي يكون في حالة ما اذا كانت الجريمة موضوع الدعوى من جرائم الحق الخاص، اما اذا كانت من جرائم الحق العام فان التنازل لا يعني الغاء الحكم”.

وبشأن تقديم الطعام للموقوفين والمحكومين المودعين في سجون الاصلاح، اوضح البيان، ان “وزارة العدل هي المختصة بذلك حيث تتعاقد الوزارة التي تدير السجون ومؤسسات تأهيل الاحداث ودور الملاحظة مع شركات خاصة ويحدد بموجب العقد كمية ونوع الغذاء الذي يقدم للنزلاء والمودعين والموقوفين”.

ونوه، ان “القضاة واعضاء الادعاء العام يتابعون خلال جولاتهم التفتيشية مدى صلاحية الطعام الذي يقدمه المتعهدون ومدى وصول وجبات الطعام في الاوقات المحددة”.

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