السودان.. انتشار أمني في الدمازين لوقف الاشتباكات

2022/07/17 | 14:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت قوات أمنية بكثافة في مدينة الدمازين السودانية، للحيلولة دون اتساع رقعة الاشتباكات القبلية، بحسب مراسل "الحرة".

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