رياض محرز يُثير الجدل بحمل

2022/07/17 | 14:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره في لقطة مصورة قبل توجّهه مع فريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لخوض فترة تحضيرية للموسم المقبل.

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