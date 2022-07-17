حزب الدعوة الاسلامية يدعو الى مسارات جديدة للعملية السياسية

2022/07/17 | 14:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أصدر حزب الدعوة الاسلامية، 07/17/2022، بياناً بمناسبة انقلاب 17 تموز عام 1968، فيما دعا...

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