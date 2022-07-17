الرافدين: شمول المتقاعد ٧٣ سنة بسلفة ٢٥ مليون

2022/07/17 | 14:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح السلفة يكون للمتقاعدين الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا.

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