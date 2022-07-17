الاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبات جديدة ضد روسيا

2022/07/17 | 14:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غداً الإثنين تشديد العقوبات المفروضة على روسيا ،بعد اتهامها بنشر قاذفات لإطلاق صواريخ من محطة زابوريجيا للطاقة النووية جنوب أوكرانيا ،والتي تخضع للسيطرة العسكرية الروسية منذ مارس حسبما أشارت …

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