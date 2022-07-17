"تايمز": البنوك المركزية تتبنى زيادات كبيرة للفائدة لدعم العملات ومحاربة التضخم

2022/07/17 | 14:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر صباح اليوم الأحد، أن سلسلة الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي أقرها البنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة ، فاقمت الضغوط على البنوك المركزية حول العالم ودفعتها …

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