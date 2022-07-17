2022/07/17 | 14:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق ولبنان يتصدران قائمة الشعوب غير السعيدة

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