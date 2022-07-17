2022/07/17 | 14:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RBkcLDGoNus

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حكومة إقليم كوردستان تخصص 26 مليار دينار لإنشاء سايلو وعشرة مستودعات في حلبجة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حكومة إقليم كوردستان تخصص 26 مليار دينار لإنشاء سايلو وعشرة مستودعات في حلبجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).