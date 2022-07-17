هل تنوي السعودية شراء منظومات صاروخية صينية؟.. فيصل بن فرحان يجيب

2022/07/17 | 15:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده ترى الولايات المتحدة "كشريك أساسي في المشتريات الدفاعية" مضيفًا أنه "إذا لم تتمكن السعودية من الحصول على معدات أمريكية، فستبحث عنها في مكان آخر"، ومشددًا في الوقت ذاته على أن الرياض ستشتري أنظمة دفاع صاروخي أو أي أسلحة دفاعية وفقًا لأفضل الحلول لاحتياجات المملكة.

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