2022/07/17 | 15:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال عضو ائتلاف دولة القانون، عباس عبود، السبت 16 تموز 2022، أن هناك أسماء...

ظهرت المقالة قيادي القانون: المالكي لم يرشّح..



وموسميون يظهرون اثناء تشكيل الحكومة ثم يختفون محملين بالاموال أولاً على المسلة.

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