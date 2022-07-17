2022/07/17 | 15:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تنتهي غدا الاثنين فترة التقدم للعطاء الخاص بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي...

ظهرت المقالة فترة تقديم الربط الكهربائي بين العراق والأردن تنتهي الاثنين وتجهيز الطاقة نهاية العام أولاً على المسلة.

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